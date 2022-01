Liguria. Prossimi giorni caratterizzati da correnti settentrionali, giornate stabili e soleggiate con il passaggio di qualche nube.

Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi venerdì 7 gennaio avremo al mattino cieli in prevalenza sereni o al più velati, qualche nube in più intorno all’alba solo nelle zone interne del settore centrale. Nel corso del pomeriggio ed in serata stratificazioni medio-alte tenderanno ad interessare l’intera regione, comunque senza conseguenze associate.

Venti in mattinata fino a forti da nord tra Genova e Capo Mele, generalmente deboli altrove. Dal pomeriggio moderati sul settore centrale, deboli sul resto della regione. Mare nella prima parte di giornata stirato sotto-costa e mosso al largo; poi localmente mosso a ponente, poco mosso altrove. Temperature stazionarie od in leggera diminuzione: sulla costa minime tra 5 e 10 gradi, massime tra 10 e 13 gradi; all’interno minime tra -8 e 4 gradi, massime tra 5 e 9 gradi.

Sabato 8 gennaio al mattino e nelle prime ore del pomeriggio cieli sereni o al più poco nuvolosi sull’intera regione, poi graduale aumento della nuvolosità ad iniziare dalla fascia costiera.

Venti al mattino deboli o moderati da nord, successivamente moderati dai quadranti meridionali. Mare generalmente poco mosso. Temperature minime in calo, in aumento le massime.

Domenica 9 gennaio avremo tra la notte ed il mattino molte nubi a levante con possibili rovesci nelle zone interne (nevosi oltre i 400-600 metri), asciutto altrove con ampi spazi di sereno a ponente. Nel pomeriggio residua nuvolosità a levante, cieli sereni altrove.

Temperature minime in aumento, massime stazionarie. Ventilazione sostenuta da nord. Mare stirato o mosso sotto-costa, molto mosso al largo.