Savona. Alta pressione ben salda sull’Italia con generali condizioni di stabilità anche in Liguria. Annuvolamenti nella giornata di domenica, senza conseguenze.

Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi sabato 15 gennaio avremo una mattinata nel complesso soleggiata. Tra pomeriggio e sera aumento delle nubi basse lungo le coste, specie quelle centro-orientali; persistenza di cielo sereno altrove.

Venti deboli meridionali. Mare poco mosso. Temperature in aumento nei valori massimi sui crinali e versanti padani, stazionarie in costa: sulla costa minime tra 3 e 8 gradi, massime tra 12 e 16 gradi; all’interno minime tra -4 e 3 gradi, massime tra 10 e 15 gradi.

Domenica 16 gennaio avremo un po’ di nubi sparse dal savonese verso levante, senza piogge, bel tempo su imperiese, Alpi Liguri e versanti padani orientali.

Venti da deboli a moderati da sud-ovest, in calo dalla sera. Mare mosso, localmente molto mosso al largo. Temperature minime in aumento, massime in lieve calo.

Lunedì 17 gennaio ultime nubi a levante in attenuazione, bello sul resto della regione, ventilazione debole e temperatura stazionaria.