Liguria. È in arrivo aria nord-atlantica più fresca che passando dalla Valle del Rodano permetterà l’approfondimento di una depressione sul Mar Ligure. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: al mattino ancora molte nubi ovunque con possibili deboli piovaschi, più probabili sul centro-levante della regione. Dal pomeriggio fenomeni in intensificazione con rovesci soprattutto tra Genovese e Tigullio e relativi entroterra. Quota neve in calo dal pomeriggio fino a 700-800m su Valle Scrivia, Val Trebbia e Val d’Aveto, dai 1100-1200m in alta Val di Vara.

Venti: al mattino tesi dai quadranti meridionali in rotazione a Nord e ulteriore rinforzo fino a burrasca dal pomeriggio, in particolare negli sbocchi vallivi del Savonese e del Genovese. Mari: molto mosso al mattino; dal pomeriggio mosso sotto costa e molto mosso al largo o a tratti agitato.

Temperature: in forte calo dal pomeriggio. Costa: min +9/+12°C, max +7/+12°C; interno: min +3/+9°C, max +3/+6°C

GIOVEDì 6 GENNAIO: nelle prime ore del mattino residua nuvolosità sull’estremo levante con deboli fenomeni annessi, nevosi sopra i 700m. Altrove cielo per lo più sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio splenderà il sole ovunque.

Venti: Moderato o teso da quadranti settentrionali. Mari: stirato sotto costa, mosso al largo. Temperature: in calo soprattutto le minime.

VENERDì 7 GENNAIO: generalmente sereno o poco nuvoloso. Temperature in rialzo.