Meteo: molte nubi e debole pioggia, per il sole bisogna salire in montagna

Liguria. Alta pressione ancora dominante sulla Liguria, ma nel corso dei prossimi giorni sarà in graduale indebolimento. Ancora densi strati di nubi basse su buona parte della regione, più sole invece in montagna. Di seguito le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Domenica 2 gennaio. Giornata caratterizzata da cieli coperti sull’intera fascia costiera con la possibilità di deboli piovaschi soprattutto sul centro-levante. Molte nubi anche sui fondovalle dalla Val Bormida orientale verso est, mentre troveremo cieli da sereni a velati sui rilievi oltre i 1000/1200 metri e sui versanti padani più occidentali. Venti: da deboli a moderati dai quadranti meridionali. Mari: da quasi calmo a poco mosso. Temperature: stazionarie o in leggero calo in quota. Costa: min +9/12°C, max +13/16°C. Interno: min -3 (fondovalle)/+12°C, max +13/20°C.

Lunedì 3 gennaio. Cieli molto nuvolosi o coperti su buona parte della regione, nel corso della giornata possibili deboli piovaschi sul centro-levante. Venti: moderati da sud-est sul centro-levante, da nord-est a ponente. Mari: mosso. Temperature: in calo in quota, in lieve aumento lungo la costa.

Martedì 4 gennaio. Al mattino molte nubi sul centro-levante con deboli piovaschi sparsi, asciutto a ponente con anche delle schiarite. Dal pomeriggio molte nubi ovunque con precipitazioni diffuse sul settore centro-orientale. Temperature in diminuzione in quota, stazionarie altrove. Ventilazione moderata dai quadranti meridionali. Mare mosso.