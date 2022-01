Liguria. Giornata che si apre con cielo sereno ovunque quella di oggi, ma nel corso della mattinata secondo il Limet, Associazione ligure di meteorologia, si assisterà a un graduale aumento della nuvolosità sul settore centrale, mentre dal pomeriggio si estenderà anche su quello orientale. Su tali zone sarà possibile anche qualche debole e isolato piovasco. Quota neve sui 1000-1100 metri sull’Appennino orientale.

I venti saranno moderati da Nord al mattino, in rotazione a Sud nel pomeriggio con qualche rinforzo, più marcato nell’interno savonese e genovese. Mare prevalentemente poco mosso.

Temperature stazionarie le minime tra +6 e +10° C sulla costa, tra -5 e +3° C nell’interno. In leggero calo le massime sulla costa tra +11 e +15° C, tra +9 e +13° C nell’interno.

Domani nelle prime ore del mattino non vengono escluse residue deboli precipitazioni sul settore centro-orientale che potrebbero assumere carattere nevoso sull’Appennino a partire dai 900 metri. Nel corso della mattinata e soprattutto nel pomeriggio ampie schiarite un po’ su tutta la regione. Venti moderati da Nord al mattino in rotazione a Sud-Ovest dal pomeriggio. Mare mosso e temperature in lieve calo.

Venerdì è prevista forte tramontana. Cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature in calo soprattutto al mattino e in serata. Forte tramontana.