Mensa scolastica a Savona, Comune allarga le iscrizioni. Di Padova: “Così cerchiamo di far partire in tempo il servizio”

Savona. Per far partire la mensa scolastica in tempo e cercare di evitare i ritardi che si sono manifestati a inizio anno scolastico (con la partenza effettiva del servizio il 6 ottobre) il Comune di Savona ha deciso di anticipare le iscrizioni al servizio. “E’ possibile infatti già da questo mese iscriversi per l’anno scolastico 22-23 senza aspettare aprile come accadeva prima – spiega l’assessore alle politiche educative Elisa Di Padova -. Per farlo, invitiamo le famiglie dei bambini che iniziano un nuovo ciclo a iscrivere i bambini al servizio entro il 31 luglio 2022”.

Per accedere al servizio è necessario infatti inviare via mail, entro il 31 luglio 2022 all’indirizzo scuole@comune.savona.it il modulo di domanda appositamente compilato, unitamente alla documentazione richiesta. Devono presentare domanda solo coloro che si iscrivono per la prima volta al servizio mensa o che iniziano un nuovo ciclo di scuola (infanzia o primaria); coloro che sono già iscritti al servizio vengono invece automaticamente iscritti all’anno successivo.

“Lo slittamento del servizio a ottobre aveva creato alcuni disagi alle famiglie che avevano scelto di iscrivere i propri figli a tempo pieno – afferma Di Padova -. Questa situazione si è creata non perchè l’azienda Camst non fosse pronta, ma perchè negli ultimi anni nel momento della partenza dell’anno scolastico non si avevano ancora i numeri precisi dei bambini che volevano mangiare in mensa. Con il periodo della pandemia molte famiglie si sono trovate a iscrivere i propri figli in ritardo ed è così che tutto è stato slittato”.

“Aprendo questa finestra più ampia che permette di iscrivere i propri figli all’anno scolastico e al servizio di ristorazione insieme speriamo di risolvere questo problema e di far partire l’anno prossimo il servizio in tempo senza scontentare nessuno – aggiunge l’assessore -. Per cercare di raggiungere i numeri dei bambini in tempo abbiamo anche deciso di potenziare la comunicazione con le famiglie tramite email personali”.

“In questi mesi monitoreremo le iscrizioni per poter scoprire se questa modifica risolve il problema, altrimenti valuteremo altre strade” conclude l’assessore savonese.