Maxi rissa in Darsena a Savona: calci e pugni tra giovani nella notte

Savona. Maxi rissa questa notte in Darsena a Savona. L’episodio, che ha visto coinvolti numerosi giovani – molto probabilmente in preda all’ebbrezza da alcool o per l’uso di sostanze stupefacenti – si sono presi a calci e pugni in via Chiodo. Il video ormai è diventato virale.

Non si tratta del primo episodio in zona che continua a essere lamentato dai residenti del porto: quest’estate, nella stessa via altri giovani sono stati colti a orinare, a schiamazzare e addirittura a fare sesso sul cofano di un’autovettura.

Nella serata di ieri sia la polizia di Stato che la polizia locale hanno avviato delle operazioni di controllo sul territorio, in particolare in Darsena a Savona. Sono stati sequestrati alcuni grammi di hashish e un coltellino.

A intervenire i poliziotti della Squadra Mobile, delle Volanti della Questura di Savona e dei Cinofili della Questura di Genova con l’obiettivo di prevenire e contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti nei punti di maggiore aggregazione giovanile, in particolare il sabato sera.

Nel corso dell’attività – che ha interessato i punti della vecchia Darsena in cui sono i presenti i locali maggiormente frequentati dai ragazzi – sono stati realizzati diversi posti di controllo e di osservazione, molti giovanissimi sono stati identificati.