Mattarella bis, Lega contro Toti: “Ci ha pugnalato alle spalle”

Genova. “Ci siamo giocati la partita per il Capo dello Stato, non dipendeva solo da noi. Come Lega siamo stati compatti dall’inizio alla fine, di questo sono orgoglioso. Sono stati giorni di prese in giro in cui i cosiddetti “alleati” invece hanno fatto i voltagabbana”.

“Parte degli alleati, tra cui in primis Toti e Coraggio Italia, hanno boicottato volontariamente il risultato che poteva essere storico con l’elezione della presidente Casellati”.

Queste le durissime parole del deputato ligure della Lega Salvini premier Lorenzo Viviani, a commento dei ‘fatti romani’ dopo l’elezione di Sergio Mattarella come ‘nuovo’ Presidente della Repubblica. Un attacco frontale al presidente della Regione Giovanni Toti, dando il via alla resa dei conti all’interno del centrodestra, forse con ripercussioni anche a livello locale.

“Un comportamento folle che ci ha portato al Mattarella bis per scongiurare l’ipotesi dell’elezione di Pierferdinando Casini eletto nelle file del PD”.

“A questo punto si rende necessaria una riflessione – in vista dei prossimi appuntamenti elettorali – per capire se ci sono ancora le condizioni per amministrare comune per comune, istituzione per istituzione assieme a coloro che ci hanno pugnalato alle spalle” conclude.

Il riferimento politico della Lega è contestualizzato rispetto ad una possibile nuova strategia politica di Toti a livello nazionale, ovvero la costruzione di un’area centrista pronta a presentarsi alle prossime elezioni politiche.