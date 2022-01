Mancano sangue e piastrine, lo spiderman savonese Villardita invita a donare: “Non vi costa nulla, ma fa la differenza”

Savona. Anche Mattia Villardita, lo spiderman savonese, si unisce all’appello lanciato dal centro regionale sangue della Liguria e dai centri di donazione sparsi sul territorio di Savona. “In Liguria e nel savonese mancano sangue e piastrine, troppi donatori colpiti dal Covid” è la situazione che si presenta in questi giorni.

“La donazione di sangue è una cosa che andrebbe insegnata nelle scuole – afferma Villardita sui social -. Certo, non tutti hanno le caratteristiche per poterlo donare a causa di svariati motivi, ma la maggior parte di voi può fare la differenza. Sapete quanto vi costa? Nulla”.

“Grazie al sangue, raccolto dai donatori, si possono salvare tantissime vite umane – riprende -. Le cosiddette trasfusioni di sangue, infatti, sono previste in tantissimi interventi chirurgici e nella cura di moltissime malattie del sangue. Non si accetta come scusa la paura degli aghi. Robert Louis Stevenson un giorno disse: ‘Tieni per te le tue paure, ma condividi con gli altri il tuo coraggio'”.

“Se vogliamo vederla su un piano superficiale – aggiunge lo spiderman savonese – avrete diritto a colazione e parcheggio gratuito in struttura, una giornata retribuita per legge dal vostro datore di lavoro, e state certo che la fuori qualcuno vi ringrazierà”.

“Cosa state aspettando? Chi leggerà questo post può fare due cose: chiamare immediatamente per un appuntamento il centro trasfusionale dell’ospedale della propria città e condividere il post in modo da raggiungere più persone possibili”.

Infine, fornisce i contatti utili per donare sul territorio di Savona: Centro Trasfusionale Savona 019 84 04 400, email: trasfusionale.sv@asl2.liguria.it

“Grazie in anticipo, dal vostro amichevole Cavalier Spiderman di quartiere” conclude Villardita.