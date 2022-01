Mallare, pareggio in piena emergenza per i “lupi, Alloisio: “Oggi siamo stati grandi”

Il Mallare è riuscito a ottenere un punto prezioso contro l’Oneglia nel recupero odierno. Un pareggio per 2 a 2 importante anche per il morale perché ottenuto in una situazione di piena emergenza. I “lupi” hanno dovuto affrontare l’importante match salvezza con appena 13 effettivi, inserendo in distinta il dirigente Luca Orsi.

“Voglio fare i complimenti ai ragazzi perché hanno fatto una partita di grandissimo livello. Abbiamo tesserato all’ultimo un giocatore che era fermo da cinque anni ed è sceso in campo un dirigente. La squadra è stata davvero brava“, commenta un raggiante mister Andrea Alloisio.

Il Mallare, dopo essere andato in svantaggio, ha pareggiato i conti grazie a un rigore conquistato da Pistone e realizzato da Foglino. Nella ripresa, gli imperiesi si sono portati nuovamente avanti. Il Mallare si è riversato in attacco creando i presupposti per pareggiare. Rete trovata poi intorno al minuto settanta: punizione battuta in mezzo da Foglino e colpo di testa vincente di Kadrija H.

Il Mallare è sceso in campo con Kadrija A, Siri M, Graffa, Gilardo, Torrini, Pistone, Siri S, Kadrija H, Foglino, Spahiu, Fornara. A disposizione: Migliaccio, Orsi.

I rossoblù salgono a quota 9 punti in classifica agganciando la San Filippo Neri. L’ultimo posto è a distanza di sicurezza, il Borghetto è fermo a zero. Le squadre che precedono sono il Millesimo e l’Oneglia a 11.