Malfunzionamento di una stufa: padre e figlio intossicati dal monossido di carbonio

Sassello. Erano nella tavernetta quando il figlio ha iniziato a sentire i primi sintomi e ha avuto un mancamento. Ma non si sono accorti di quello che stava succedendo: a causa di un malfunzionamento della stufa, una perdita di gas li ha intossicati. Si tratta di due uomini: un 50enne e il padre di 82 anni.

È successo nella notte di ieri, intorno alle 23, in via Pozzetto a Sassello. Dalle prime informazioni, non si tratterebbe di due residente nella cittadina, ma piuttosto di turisti o proprietari di una seconda casa.

L’allarme è stato lanciato dai vicini che, sentendo odore di gas, hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono subito giunti i vigili del fuoco, i militi della Croce Rossa di Sassello e l’automedica.

Al loro arrivo i due uomini erano coscienti, ma sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona per accertamenti. Se l’anziano non ha riscontrato gravi conseguenze dall’accaduto, più sfortunato invece il figlio che è stato trasferito nella camera iperbarica del San Martino di Genova, dove è sotto controllo medico.

Nel frattempo i vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona, un intervento che ha richiesto parecchie ore.