Mala movida a Savona, Daspo urbano per un giovane: per tre anni non potrà entrare in Darsena

Savona. Il Questore della provincia di Savona ha emesso un provvedimento di divieto di accesso alle aree urbane (DACUR), noto anche come “Daspo Urbano”, nei confronti di un ventenne al quale sarà inibita la zona della Darsena per tre anni. E’ uno dei primi provvedimenti emessi in provincia, “efficace strumento di prevenzione anche nell’ambito della mala-movida”.

Il provvedimento è stato emesso grazie alla sinergia dell’attività svolta dai poliziotti della Squadra Mobile e delle Volanti, nel corso di un servizio nelle aree della movida savonese sabato. In quell’occasione il ragazzo è stato anche denunciato all’Autorità Giudiziaria per possesso di strumenti atti ad offendere, aveva infatti con se un coltellino con una lama di 6 cm che è stato subito sequestrato.

Tale misura è stata adottata in quanto il giovane, nel novembre scorso, è stato indagato in stato di libertà con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale, nelle vicinanze di un esercizio pubblico sempre nella citata zona della Darsena.

“Il provvedimento si è reso necessario in considerazione della spiccata pericolosità sociale dimostrata dalle numerose segnalazioni all’Autorità Giudiziaria, inoltrate a suo carico e relative a reati commessi in questa provincia. Inoltre, nel 2020 era già stato colpito da un avviso orale emesso dal Questore di Savona” affermano dalla Questura di Savona.