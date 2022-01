Lutto nella Sanità savonese: è scomparsa la dottoressa del San Paolo Monica Pivari

Savona. Mondo della sanità in lutto per la scomparsa della dottoressa del San Paolo Monica Pivari. Aveva 59 anni.

Nata e cresciuta a Porto Vado, si era laureata in Medicina e specializzata in Gastroenterologia. Dopo molti anni passati al pronto soccorso di Cairo Montenotte prima e di Savona dopo, era attualmente dirigente medico in Medicina 2 all’ospedale San Paolo.

Nonostante il brutto male con cui ha dovuto fare i conti per anni, Monica ha lavorato fino all’ultimo dedicando le sue forze al lavoro che aveva scelto e che tanto amava.

“Era un medico preparato e appassionato, ha lottato contro la lunga malattia con un coraggio da leone” dicono gli amici, rimasti sgomenti dalla tragica notizia.

Monica lascia il marito Carlo e le due amatissime figlie di 22 anni Federica e Irene.

I funerali saranno celebrati oggi (sabato 29 gennaio), alle ore 15:00 presso la chiesa di vado Ligure.