Finale Ligure. Lutto a Finale Ligure per la scomparsa di Remo Tagliafico, storico dipendente comunale, andato in pensione nel 2016 dopo 42 anni di servizio. E’ stato a lungo impiegato nel settore dell’economato del Comune finalese.

Si è spento all’ospedale San Paolo di Savona, dove si trovava ricoverato per le complicanze legate al Covid: questa mattina il decesso. Aveva 66 anni.

Una figura molto conosciuta in tutto il comprensorio finalese, non solo per il suo ruolo in Comune: per molti anni è stato membro di varie associazioni cittadine, impegnato nel volontariato ma anche in spettacoli e manifestazioni che lo hanno visto protagonista in tutto il savonese.

Molte le iniziative nelle quali è stato vero e proprio mattatore, per raccolte fondi e aspetti solidali.

Cordoglio e commozione sono stati espressi per la scomparsa dell’ex dipendente comunale: numerosi i messaggi arrivati in queste ore alla famiglia a livello istituzionale e da parte del mondo associativo finalese e non solo.