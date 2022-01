L’utenza di TPL Linea è soddisfatta del servizio: il report sulla customer satisfaction

Savona. Un campione di 468 utilizzatori dei mezzi equamente divisi tra linee urbane ed extraurbane, per la maggior parte femminile (66,7%) rispetto alla componente maschile (33,3%): si è conclusa la “Customer Satisfaction” di TPL Linea sul servizio di trasporto pubblico locale nel savonese.

L’indice generale di gradimento è del 90,2%, mentre l’indice sintetico di soddisfazione si attesta al 87,3%. Meglio le linee urbane rispetto a quelle extraurbane, con una votazione finale di 6,92 (su scala da 1 a 10).

Dopo l’affidamento della gara pubblica ad una società del settore per rilevare il grado di soddisfazione del servizio da parte dell’utenza, personale riconoscibile con uno specifico tesserino, sia alle fermate quanto a bordo dei bus in circolazione, ha sottoposto ai viaggiatori alcune semplici domande: qualità del servizio, parco mezzi, puntualità, pulizia, il numero delle corse e le nuove applicazione digitali – come MyCicero – per la bigliettazione e gli abbonamenti, questi gli ambiti tematici evidenziati dall’indagine.

Il sondaggio è stato sviluppato in due settimane, al termine delle quali è stato pubblicato un report dettagliato e sottoposto ad una analisi per migliorare ancora il servizio per la provincia di Savona (Il report completo).

TPL Linea ringrazia l’utenza per la partecipazione e collaborazione: “Il questionario e il sondaggio rivelano dati interessanti sui quali lavoreremo per migliorare il servizio e rispondere così alle richieste della nostra clientela”.

“Dal rapporto conclusivo abbiamo infatti indicazioni utili per vedere dove e come agire nei singoli settori di servizio presi in esame dalla rilevazione”.

“Il giudizio dell’utenza sui vari parametri di riferimento del servizio di trasporto pubblico locale è sostanzialmente buono, quindi siamo soddisfatti dell’esito del rapporto, pensando alle enormi difficoltà operative causate dall’emergenza legata al Covid, che si trascina ormai da diverso tempo” affermano la presidente di TPL Linea Simona Sacone e il direttore generale Giovanni Ferrari Barusso, con riferimento a diverse variazioni di orari, corse e offerta delle linee, come da ultimo le modifiche per la certificazione sanitaria obbligatoria al personale.

“Nonostante il contesto pandemico siamo riusciti a traguardare importanti progetti industriali con ricadute fondamentali per il futuro del trasporto pubblico locale, oltre a significativi piani di potenziamento del trasporto scolastico per la sicurezza sanitaria di studenti e utenza: TPL Linea vuole essere attore principale di una mobilità pubblica di qualità, moderna, innovativa e sostenibile” concludono la presidente e il direttore generale dell’azienda di trasporto savonese.