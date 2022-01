Lunedì 17 gennaio, è il “Blue Monday”: il giorno “più triste dell’anno”

Italia. Condizioni climatiche rigide e tempo cupo, ma anche la fine delle feste e il ritorno al lavoro dopo le vacanze natalizie e non solo. Sono questi alcuni dei motivi che concorrono al “Blue Monday”.

Si tratta del giorno “più triste dell’anno” ormai per antonomasia e cade sempre il terzo lunedì del mese di gennaio (oggi).

Come si vince da Ansa, è il frutto di “una serie di fattori negativi raggruppati in una precisa equazione matematica, che considera il calo delle temperature, la ridotta disponibilità economica tra i regali di Natale e i saldi, la distanza che ci separa alle prossime vacanze, l’aumento del peso per le recenti mangiate delle ultime festività e il calo delle energie dopo il Natale”.

Il nome, invece, è legato al termine “Blue”, comunemente utilizzato per identificare noia, malinconia e tristezza.