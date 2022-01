A Savona il 6 gennaio luna park gratis per i diversamente abili, i City Angels: “Sarà una gioia per i ragazzi”

Savona. Domani sarà una mattinata di festa per tutti i ragazzi diversamente abili, con giostre gratuite (anche per gli accompagnatori) e a velocità “calibrate” sulle loro esigenze. E’ questo il regalo dell’Epifania organizzato per “i suoi campioni”, come ama definirli, da Fabio Incorvaia, il “papà” della Jet Ski Therapy.

“Domani saremo in appoggio allo staff della Jet Ski Terapy al Luna Park di Savona, per la bellissima iniziativa ideata da Fabio Incorvaia – commenta Danila Benincà (coordinatore della sezione di Savona dei City Angels di Savona che aiuteranno Incorvaia nella realizzazione dell’evento -. Siamo davvero felici di poter essere parte integrante di questo evento. Vedere la gioia di questi bambini, anzi ragazzini, appaga tutti i nostri cuori. Sicuramente domani ci raggiungerà la Befana che volerà proprio sulle attrazioni del Luna Park e atterrerà sul lungomare per portare un po’ di dolcetti ai bambini”.

Il sette volte campione del mondo di moto d’acqua è infatti l’artefice dell’iniziativa che avrà luogo il prossimo 6 gennaio 2022 presso il Luna Park di Savona: per tutta la mattina, dalle 10 alle 12.30, i giostrai accoglieranno gratuitamente i ragazzi diversamente abili e i loro accompagnatori per un “Dis-Ability day” all’insegna del divertimento in sicurezza. Tutte le giostre, infatti, saranno riservate ai ragazzi e verranno tarate sulle loro necessità, con velocità e prestazioni ridotte. Il Comune ha riservato alle famiglie i parcheggi di via Dante Alighieri.

“Ringraziamo Fabio Incorvaia per averci dato la possibilità di dare un aiuto e che sia l’inizio di una bella collaborazione – prosegue Benincà -. Un particolare ringraziamento al gruppo Facebook ‘Riciclo’, che hanno confezionato tutte le calze che la Befana domani mattina distribuirà. È bello avere la collaborazione di tante persone a partire dai savonesi che ogni qualvolta noi City Angels chiediamo aiuto per aiutare persone in difficoltà, si fanno sempre partecipi con infinita generosità”.

Incorvaia è ormai da anni un riferimento per Savona e dintorni per le iniziative legate al mondo della disabilità: la sua Jet Ski Therapy (una giornata in cui porta i ragazzi sulla sua moto d’acqua) è un appuntamento ormai ricorrente sotto la Torretta.