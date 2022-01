Luna park gratis per i diversamente abili con Fabio Incorvaia, i giostrai: “Siamo felici ed entusiasti”

Savona. “Siamo molto felici di poter offrire un intera mattinata sulle nostre giostre a questi ragazzi. Stavamo gia pensando di organizzare una giornata dedicata ad una buona causa come questa ma non avendo i contatti avevamo rinviato tutto all’anno prossimo. Poi è arrivato Fabio che ci ha proposto la sua idea, ne siamo stati subito entusiasti“. Così i gestori delle attrazioni del luna park commentano emozionati l’iniziativa che sono riusciti a rendere realtà per il 6 gennaio.

Per l’Epifania, infatti, Fabio Incorvaria, il “papà” della Jet Ski Thrapy, ha organizzato una mattinata di festa per tutti i ragazzi diversamente abili, con giostre gratuite (anche per gli accompagnatori) e a velocità “calibrate” sulle loro esigenze.

“Nel giro di poco tempo – proseguono i gestori delle giostre – siamo riusciti ad organizzare questa fantastica iniziativa in collaborazione con jet ski therapy, il Comune di Savona e Ivg. Abbiamo gia organizzato le varie attrazioni per poter ridurre le prestazioni cosi che tutti i ragazzi possano divertirsi in sicurezza, inoltre stiamo preparando un rinfresco dove offriremo ai ragazzi delle specialità da lunapark”

Per tutta la mattina, dalle 10 alle 12.30, i giostrai accoglieranno gratuitamente i ragazzi diversamente abili e i loro accompagnatori per un “Dis-Ability day” all’insegna del divertimento in sicurezza. Tutte le giostre, infatti, saranno riservate ai ragazzi e verranno tarate sulle loro necessità, con velocità e prestazioni ridotte.

Incorvaia è ormai da anni un riferimento per Savona e dintorni per le iniziative legate al mondo della disabilità: la sua Jet Ski Therapy (una giornata in cui porta i ragazzi sulla sua moto d’acqua) è un appuntamento ormai ricorrente sotto la Torretta. E questa giornata, probabilmente, sarà solo la prima di una lunga serie: “Speriamo – concludono i giostrai – che sia solo l’inizio di una proficua collaborazione per questo tipo di iniziative”.