Gestione Covid, lista Toti a Pd e M5S: “Speravamo che la minoranza lasciasse da parte le polemiche più sterili”

Liguria. “Sappiamo che sperare in un’opposizione produttiva e utile alla crescita di questa regione è ormai un esercizio vano e, infatti, abbiamo smesso di credere che questa dinamica possa verificarsi; però speravamo che la minoranza in Consiglio regionale fosse almeno così accorta da lasciar da parte le polemiche più sterili e inadeguate in un contesto storico in cui c’è da pensare al futuro dei cittadini liguri e non a cercare una visibilità promozionale basata su concetti triti e ritriti”. Lo dichiara il gruppo consiliare in Regione della Lista Toti Liguria.

“L’opposizione in Consiglio regionale, infatti, non paga delle ultime uscite a vuoto cerca ancora una volta di conquistare qualche titolo di giornale e qualche ‘like facile’ attaccando a spron battuto su un po’ di temi casuali, già dibattuti nelle ultime settimane e, peraltro, sui quali era già stata fatta chiarezza (per quanto possibile), come il tracciamento dei positivi al Covid e l’andamento della variante Omicron nella nostra regione. – proseguono ancora i consiglieri regionali arancioni – Per norma e regola di chi attacca: il presidente Giovanni Toti non è sordo a nessuna proposta, molto più semplicemente chiede che venga adottata l’unica soluzione possibile, ovvero la modifica delle restrizioni. Non è un mistero che Toti abbia scritto al ministro per sapere come comportarsi ed è altrettanto noto che il problema non è solo della Liguria, ma è comune a quasi tutte le Regioni italiane”.

“Per quanto riguarda l’allargamento alle parafarmacie della possibilità di effettuare i tamponi comprendiamo che un consigliere che fa opposizione debba alzarsi la mattina e cercare qualcosa che non vada o che funzioni poco, ma a Tosi avevamo già spiegato che il Parlamento ha bocciato l’emendamento al Decreto Covid che avrebbe consentito anche alle parafarmacie di poter erogare questo servizio. – concludono i consiglieri regionali della Lista Toti – Sull’assenza del presidente Toti alla Commissione Sanità, convocata per discutere sull’andamento della variante Omicron in Liguria, infine, crea quasi imbarazzo doverlo spiegare, ma se le opposizioni non lo sanno glielo facciamo presente noi: Toti si trova a Roma per l’elezione del prossimo Presidente della Repubblica ed è stato eletto durante una seduta consiliare nella quale anche loro erano presenti. Comprendiamo che l’attenzione non sia un must tra i banchi della minoranza, ma in questo caso sarebbe opportuno conoscere quello che succede attorno a noi, soprattutto se abbiamo sulle spalle il peso del consenso degli elettori che ci hanno votato”.