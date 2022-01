Liguria, al via la prima giornata di saldi: si concluderanno il 18 febbraio

Liguria. Sono partiti nella giornata odierna (5 gennaio), seppur un po’ a rilento, complici la pandemia, l’aumento delle bollette e l’impennata dell’inflazione, i saldi invernali in Liguria, dove si concluderanno il prossimo 18 febbraio.

Anche nel savonese, manifesti e locandine con scritte a caratteri cubitali annunciano sconti del 50% o del 75% sono state affisse su quasi tutte le vetrine, più illuminate e scintillanti del solito.

“Oggi il mio grazie va ai nostri commercianti che, nonostante le difficoltà legate alla pandemia, hanno tenuto accese le loro insegne e le nostre città: aiutiamoli, comprando nei negozi sotto casa, non solo oggi ma ogni giorno dell’anno. Sosteniamo il Made in Italy e le nostre eccellenze”, il commento del presidente di Regione Liguria Giovanni Toti.

I CONSIGLI DELLA LEGA CONSUMATORI: “EVITATE LE TRUFFE”

Di seguito, i consigli per gli acquisti forniti dalla Lega consumatori in modo che le famiglie possano evitare fregature.

– gli articoli esposti devono riportare in modo chiaro i due prezzi, quello “pieno” e quello in saldo e il valore percentuale dello sconto applicato;

– la merce venduta a prezzi scontati deve essere tenuta ben separata da quella venduta a prezzo pieno;

– occorre inoltre prestare attenzione ai prezzi eccessivamente ribassati in quanto potrebbero nascondere delle trappole, così come è utile leggere le etichette (diffidate dai capi che non contengono indicazioni sulla composizione e sulla manutenzione);

– dopo l’acquisto, conservare sempre lo scontrino e farne una copia per poterlo consegnare al negoziante al momento opportuno. Ciò infatti consente, nel caso in cui la merce risulti difettosa, di ottenere la sostituzione del bene secondo quanto previsto dal Codice del Consumo (garanzia biennale);

– non si può sostituire la merce se è stata cambiata idea sul colore o sul modello;

– la prova dei capi non è un obbligo, ma è rimesso alla discrezionalità del negoziante. Dunque quando è possibile, provate in sicurezza sempre l’articolo scelto, in quanto nel caso in cui abbiamo sbagliato la taglia di un capo e non sussiste un difetto di conformità, la possibilità di cambiare il prodotto è anch’essa rimessa alla discrezionalità del commerciante;

– il negoziante è obbligato ad accettare il pagamento tramite carta di credito o bancomat, (strumenti da privilegiare in sostituzione del contante) quando espone gli adesivi di questi sistemi di pagamento;

– per gli acquisti on line, prestare attenzione al sito web (società o intermediari) da cui si intende comprare, leggere attentamente la descrizione dell’articolo e visionare le recensioni degli altri utenti, verificare che i pagamenti avvengano attraverso una connessione protetta utilizzando le carte ricaricabili in modo da evitare i rischi di prelievi indebiti;

– importante anche controllare l’importo previsto per le spese di spedizione in quanto potrebbero far lievitare notevolmente il prezzo iniziale e ricordarsi che il termine per esercitare il diritto di ripensamento e restituire il bene acquistato è di 14 giorni a partire dalla data di consegna.