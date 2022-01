Legname e rifiuti sulle spiagge savonesi, Santi: “L’amministrazione quando intende intervenire?”

Savona. “A circa tre mesi dalle forti mareggiate la spiaggia è ancora invasa da tronchi, legname e rifiuti di vario genere”. A lanciare l’allarme è il consigliere Pietro Santi che si domando quando l’amministrazione interverrà per ripulire il litorale savonese.

“A differenza degli scorsi anni l’attuale amministrazione comunale non ha ancora emesso apposite ordinanze per permettere la raccolta del legname e soprattutto per poter provvedere a bruciare lo stesso una volta eliminati i rifiuti – sottolinea Santi – Ad oggi è già stato dichiarato lo stato di calamità ed è quindi possibile emettere apposite ordinanze. Gli stabilimenti balneari nel tratto di spiaggia in loro concessione potrebbero, una volta eliminati i rifiuti ,bruciare il legname e questo permetterebbe un grande risparmio economico”.

“Ricordo – ribadisce – che la precedente amministrazione prendeva ogni anno contatto con gli istituti scolastici e con le numerose associazioni ambientaliste per dar vita a giornate ecologiche dove i volontari eseguivano accurate pulizie della nostra spiaggia. Oggi tutto tace e non si sa nulla di come intenda l’attuale amministrazione comunale procedere, ma soprattutto quali iniziative intenda adottare”.

“Attenzione, perché tra pochi mesi il nostro litorale sarà nuovamente frequentato dai savonesi e anche da qualche turista e lo spettacolo attuale non è certo dei migliori”, conclude il consigliere.