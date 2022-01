Le proposte per Carige al vaglio del Fitd, Toti: “Tutelare territorio, imprese e occupazione”

Liguria. “Ci auguriamo che oggi si possa cominciare un percorso di lungo respiro in cui venga soprattutto tutelata la territorialità di Banca Carige, auspicando che la sede centrale resti Genova. In primis è necessario salvaguardare i risparmiatori e la filiera delle imprese che sull’istituto di credito hanno sempre contato e su cui continuano a contare”.

Così il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti nel giorno in cui si riunisce il comitato di gestione del Fondo interbancario di tutela dei depositi, che detiene l’88% dell’istituto ligure, per valutare le proposte sul tavolo.

“Una banca che deve essere un punto di riferimento centrale per la nostra Liguria, anche dal punto di vista occupazionale, così come lo è sempre stata in questi anni” aggiunge il governatore ligure in merito alla trattativa in atto.

Nella giornata di ieri Bper ha migliorato l’offerta preliminare puntando a bruciare gli altri concorrenti ossia il fondo americano Cerberus e il Crédit Agricole Italia, che nei giorni scorsi era emerso come terzo candidato per la cassa genovese.

Secondo quanto riportato da alcuni quotidiani specializzati tra cui il Sole24Ore, ci sono due elementi interessanti nell’aggiornamento dell’offerta degli emiliani: il primo è l’ammontare della ricapitalizzazione a carico del Fondo, che dovrebbe attestarsi ora tra i 600 e i 700 milioni (e non più 1 miliardo), e un nuovo prezzo dell’Opa, che passerebbe da 0,8 euro a 0,89 euro.

I movimenti su Carige intanto hanno effetti positivi su piazza Affari. Stamani l’istituto bancario ligure guadagna il 4,2% a 0,92 euro.