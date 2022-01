Lavoro, in Liguria boom di dimissioni: nel 2021 il numero più alto degli ultimi 8 anni

Liguria. Nei primi 3 trimestri del 2021 sono oltre il 27% in più rispetto al 2020 il numero delle cessazioni dei contratti di lavoro per dimissioni volontarie. Un dato che risulta essere il più elevato dal 2014. E’ quello che emerge dai dati forniti da Marco De Silva, responsabile dell’ufficio economico della Cgil Liguria.

Per contrastare il fenomeno delle dimissioni in bianco, dal 12 marzo 2016, con la riforma del “Jobs Act” le dimissioni volontarie, il recesso per volontà del lavoratore dal contratto di lavoro, devono essere effettuate in modalità esclusivamente telematica.

Un aumento che conferma, e riprende quest’anno, il trend iniziato negli anni precedenti. Infatti già nel triennio 2017-2019 è stata registrata una crescita costante (+55% in tre anni) che, però, si è arrestata nel 2020 passando dalle 30.522 unità del 2019 alle 24.487 dello scorso anno per poi rimbalzare di +6.624 nel 2021.

Le cessazioni di contratto di lavoro dipendente in Liguria nei primi 9 mesi (i primi tre trimestri) del 2021 sono state 115.311 (+1.237 sullo stesso periodo del 2020 pari al +1,1%), in linea quindi con il precedente anno. Notevole invece l’aumento delle cessazioni dei contratti a tempo indeterminato (24.557, pari al 21,3% del totale delle cessazioni) in aumento di 3.122 unità sul 2020 (+14,6%). Tra queste le dimissioni sono state 17.113 pari al 55% di tutte le dimissioni rassegnate in Liguria nei primi mesi del 2021 con un +3.253 rispetto al 2020 (+23,5%).

Sul fronte occupazione, invece, nel 2021 il trend è in ripresa e il numero dei nuovi lavoratori con contratto di lavoro dipendente ammonta a 125.034 contro i 107.860 del 2020 anche se ancora lontano dai numeri del biennio 2018-2019 (periodo migliore dal 2014 ad oggi).