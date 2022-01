L’assessore Scajola incontra gli incursori della Marina Militare di La Spezia

Liguria. L’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola ha incontrato questo pomeriggio una rappresentanza del Combubin, gli incursori della Marina Militare di La Spezia.

L’incontro è avvennuto in occasione dell’attività di addestramento in corso a Genova questa settimana.

L’assessore Marco Scajola ha portato il saluto del presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, impegnato in questi giorni a Roma per l’elezione del Presidente della Repubblica e ha ringraziato la Marina Militare per il suo impegno costante a fianco dei cittadini.