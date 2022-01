L’Andora Bocce rinuncia alla Serie A2, il sindaco Demichelis: “Stupito, i campi sarebbero stati pronti per il campionato”

Andora. L’Andora Bocce rinuncia a disputare il campionato di A2. Questa la decisione del sodalizio del presidente Franco Revello. Alla base della decisione, come affermato dal numero uno del sodalizio, la difficoltà nel reperire sponsorizzazioni e il periodo di inagibilità dell’impianto comunale, che è stato chiuso per lavori. La squadra prenderà dunque parte al campionato di Prima Categoria, con un parco giocatori rinnovato.

Il primo cittadino di Andora Mauro Demichelis ha affidato a un post social il suo pensiero a proposito della scelta del club, con particolare riferimento alla questione del campo da gioco: “Con il Consigliere delegato allo Sport, Ilario Simonetta, – scrive Demichelis – ci sembra doveroso chiarire che se la Asd ha deciso di non iscriversi al Campionato A2 non è certamente per l’indisponibilità del campo. Come ben sanno i dirigenti sportivi, costantemente informati dalla Direzione lavori che ha definito il cronoprogramma in accordo con loro, i lavori terminano prima dell’inizio del campionato. Il 7 gennaio la ditta lascerà la struttura in ordine con i campi rifatti. Il campionato inizia il 20 gennaio. Se l’iscrizione non è avvenuta certamente le motivazioni derivano esclusivamente da scelte operate autonomamente dell’ASD Andora Bocce che poco hanno a che vedere con i lavori fatti.

“Non sarà l’amarezza per queste dichiarazioni a farci desistere dalla nostra opera di messa a norma delle strutture sportive di Andora. Quindi, si proseguirà con ulteriori lavori. L’Amministrazione ha già finanziato un investimento di 120mila euro per l’abbattimento delle barriere architettoniche, la realizzazione di un montapersone, di nuovi spogliatoi e bagni sia per il pubblico che per gli atleti. Noi andiamo avanti”, conclude Demichelis.