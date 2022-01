Laigueglia, domani ultimo giorno per il bar Al Galeone. I titolari cedono l’attività: “Ora i tempi sono difficili”

Laigueglia. Domani sarà l’ultimo giorno di lavoro per il bar, a tre passi dalla spiaggia, Al Galeone di Laigueglia: i titolari dopo 22 anni hanno deciso di cedere l’attività.

“Desideriamo ringraziarli per i bellissimi momenti trascorsi con loro!“. Così i clienti, fissi e non, salutano Antonio, Enrico e Michael.

I tre baristi hanno colto un’occasione conveniente e hanno deciso di lasciare, così nascerà un’altra attività con un altro nome: “Abbiamo sempre lavorato bene – spiega uno dei titolare – ma adesso i tempi sono difficili. Siamo contenti di aver trovato qualcuno interessato perchè in questo periodo aprire una nuova attività è dura”.

Durante questi due decenni si sono alternati momenti facili e altri meno: “Ci sono stati tanti periodi positivi – commenta Enrico, un altro dei titolari -. Quello peggiore per noi è stato con la mareggiata del 2018 quando abbiamo dovuto tenere chiuso il locale per oltre un mese”.

Invece, le restrizioni legate al contenimento della pandemia non hanno inciso in modo particolarmente negativo: “Abbiamo dovuto tenere chiuso nei mesi invernali ma siamo riusciti a riscattarci in estate“. E così emerge un bilancio positivo: “Noi abbiamo lavorato da sempre per il 70/80% d’estate e questi sono state le stagioni migliori. Nel 2020 e 2021 – conclude Enrico – tanti non sono andati all’estero e questo fattore ci ha aiutato”.