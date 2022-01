La Spotornese futsal vince la Coppa Italia Liguria

Spotorno sta vivendo una rinascita sportiva all’insegna dei risultati. Mentre la squadra impegnata nel campionato a 11 di Seconda Categoria è impegnata nella lotta promozione, quella di futsal ha portato a casa il primo trofeo stagionale.

Al palasport di Varazze, la squadra di mister Giammusso ha superato 6 a 1 il Città Giardino Marassi, nella finalissima valida per la Coppa Italia regionale. Le reti sono state siglate da Ottina nel primo tempo, poi Altomare, Meli, di nuovo Altomare e doppietta di Core.

Un successo che ha fatto seguito alla netta affermazione in semifinale, in occasione della quale la Spotornese si era imposta 5 a 2 contro l’Imperia. Un cammino perfetto, così come in campionato dove la squadra è ancora imbattuta, accompagnato dal caldo supporto dei tifosi.