La Spotornese Futsal batte l’Imperia e si qualifica alla finale di Coppa Italia regionale

La Spotornese Futsal si aggiudica la semifinale contro l’Imperia, in una partita dai due volti. Primo tempo di studio, giocato su ritmi piuttosto bassi, merito soprattutto dell’Imperia che si è difesa egregiamente e ha chiuso ogni varco.

Al diagonale vincente di Core da posizione defilata, gli ospiti hanno subito risposto con il gol che ha sancito il momentaneo pareggio. Nella ripresa i ragazzi di mister Giammusso hanno alzato i ritmi, segnando tre gol in rapida successione, prima con un’azione personale di Altomare, poi con due schemi d’angolo, che hanno consentito ad Ottina e Core di portare il punteggio sul 4 a 1. A questo punto l’ Imperia ha accorciato il risultato ma i successivi tentativi ospiti si sono spenti tra le braccia di Orcino. I biancazzurri hanno chiuso definitivamente il match con Ottina che, servito da Pensa, in campo aperto, non lascia scampo all’ estremo difensore nerazzurro. 5 a 2 finale e finalissima contro il Città di Giardino domani sera al palasport di Varazze. Calcio di inizio alle ore 20,30.

La Spotornese ha chiuso la serata ringraziando la nutrita e calda tifoseria biancazzurra, i Drunkerz di Spotorno, che hanno trascinato al successo la formazione di Giammusso, sostenendola per tutta la durata della partita.