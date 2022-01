La qualità dei servizi e dei diritti dei cittadini: l’analisi di Gian Luigi Taboga (Assoutenti)

Il momento che stiamo vivendo è paragonabile ad una eclissi durante la quale la luce si affievolisce a poco a poco fina a scomparire. La pandemia è una delle cause, ma non la sola, di una vera e propria eclissi della qualità dei servizi pubblici alla quale ci stiamo assuefacendo senza reagire , perché impreparati a gestire coerentemente le eventuali difficoltà che il “sistema” non ha mai previsto come possibili.

Se non esiste un piano di riscontro tra la qualità dei servizi erogati e quelli attesi dagli utenti si naviga a vista , ed il naufragio potrebbe essere disastroso con conseguenze irreparabili per la credibilità delle istituzioni.

A suo tempo , in un momento di lucidità e preveggenza il legislatore , sollecitato dalle Associazioni dei Consumatori ,ha emanato norme e ha legiferato per colmare il vuoto esistente con la creazione delle Autorità Garanti, il riconoscimento ed il ruolo dei consumatori/utenti quali protagonisti primari per la stesura delle Carte di qualità dei servizi pubblici.

Con le Carte di qualità dei servizi pubblici l’Ente erogatore assume una serie di impegni nei confronti della propria utenza. In sintesi ciò comporta:

= l’adozione di standard di qualità dei servizi ;

= il dovere della valutazione dei servizi erogati;

= il rimborso agli utenti nel caso in cui il servizio reso sia inferiore per qualità e tempestività agli standard pubblicati.

Certamente, a prescindere da ogni situazione, non sono alienabili l’uguaglianza dei diritti per ogni cittadino e la parità di trattamento per aree geografiche diverse e per diverse categorie o fasce di utenti.

Deve essere garantita comunque l’obiettività, la giustizia e l’imparzialità per servizi continui e regolari con la partecipazione alla programmazione ed al controllo da parte dei cittadini e di chi li rappresenta quali le Associazioni dei Consumatori. Le Amministrazioni sia locali che periferiche hanno il dovere (spesso eluso) di controllare che tutto ciò avvenga secondo quanto le leggi e la Costituzione stessa prevedono.

Si stanno rivelando nella loro gravità i problemi di applicazione delle norme previste a tutela dei cittadini consumatori/utenti per la loro scarsa chiarezza e definizione , per la difficoltà a comprendere e applicare lo strumento degli standard di qualità, per i mancati controlli delle Amministrazioni centrali e locali e degli Enti preposti.

La sottovalutazione del tema della comunicazione all’utenza è assolutamente inaccettabile e riprovevole, ma un muro di silenzio invalicabile divide il Paese che dovrebbe essere “patria del diritto”.

Il nostro territorio ha le stesse esigenze di tutto il resto dell’Italia e dell’Europa ma risente di una apatia congenita che deve trovare al più presto soluzioni adeguate alle sue molteplici carenze in materia di servizi quali la sanità, i trasporti. i servizi di acquedotti e depurazione , i rifiuti urbani, i servizi comunali primari e secondari , quelli riguardanti il turismo e la sicurezza ambientale. Tutti i servizi elencati abbisognano di avere o rivedere “carte di qualità dei servizi ” secondo criteri adeguati al momento contingente. per creare le condizioni di una migliore qualità della vita. Il nostro appello e la nostra disponibilità sono rivolti alle Associazioni di categoria, agli Enti e alle Amministrazioni locali per disporre quanto occorre per affrontare una situazione che vede tutti coinvolti.

Far cadere nel silenzio il grido che si leva da chi subisce e soffre non è giustificabile per nessun motivo , questa è la sostanza del caso che solleviamo e per il quale ci batteremo a tutti i costi nelle sedi opportune.

Per ASSOUTENTI Savona Gian Luigi Taboga Consigliere Camera di Commercio delle Riviere della Liguria