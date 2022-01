La gallery “Malocello” di Varazze riapre dopo i lavori di manutenzione

Varazze. Il direttivo dell’associazione Artisti Varazzesi, valore aggiunto per la promozione culturale e turistica della città di Varazze e responsabile della gallery “Malocello, ha comunicato che i periodici lavori di manutenzione dei locali situati in via Malocello, nel centro storico cittadino, iniziati lunedì 17 gennaio, si sono conclusi.

Da martedì 1 febbraio 2022, quindi, gli spazi della struttura riapriranno al pubblico a disposizione della comunità e dei visitatori.

La prossima mostra, che aprirà proprio martedì 1 febbraio, organizzata con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura, comprenderà una collettiva con noti artisti, che presto saranno resi noti, mentre uno dei locali ospiterà i disegni degli alunni delle scuole varazzine, realizzati in occasione della “Giornata della Memoria” dal titolo: “Per non dimenticare”, in collaborazione con l’Anpi – sezione “Berto Ghigliotto” di Varazze.

Orario visite ad ingresso libero dalle ore 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 18:00, nel rispetto delle normative emanate dalle competenti autorità per contrastare il diffondersi del Covid-19 e sue varianti.