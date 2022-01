La città di Cairo compie 66 anni ma il Covid limita i festeggiamenti: rimandati in primavera

Cairo Montenotte. Il 7 gennaio 1956, con decreto del Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi, Cairo Montenotte venne insignita del titolo onorifico di Città, titolo riservato in Italia ad un limitato numero di Comuni, in virtù della loro importanza storica, artistica, civica o demografica.

Oggi, dunque, ricorre il 66° anniversario: un compleanno della Città di Cairo Montenotte che l’amministrazione ha deciso di festeggiare ritrovandosi alle 18:15 in piazza della Vittoria per assistere tutti insieme al suono delle campane in memoria dei Caduti.

I programmi però erano diversi, spiega il sindaco Lambertini: “Avremmo voluto festeggiare il compleanno della nostra Cairo in modo molto diverso. Avevamo già organizzato una serata che si sarebbe dovuta svolgere al teatro Chebello, tra musica dal vivo, lo spettacolo di Enzo Paci, comico di Zelig, e diverse premiazioni come quella alle attività cairesi che hanno più di 30 anni, oltre ad altre sorprese”.

“Purtroppo a causa della pandemia, del vertiginoso aumento dei contagi e delle nuove restrizioni, poco prima di Natale abbiamo deciso di rinviare l’evento in primavera – aggiunge il primo cittadino, poi conclude -. Facciamo comunque tanti auguri alla nostra Cairo, sperando di poter presto festeggiare insieme il suo compleanno”.