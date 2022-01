La Carcarese apre le porte alle scuole medie: lezioni di educazione fisica al Corrent

Carcare. L’Asd Carcarese apre le porte agli alunni dell’Istituto Comprensivo di Carcare. È infatti stata firmata la convezione che prevede l’utilizzo del campo dello stadio Candido Corrent, gestito dalla società calcistica, da parte degli studenti delle scuole medie.

La struttura, da pochi mesi ristrutturata, sarà messa a disposizione gratuitamente dal lunedì al venerdì e verrà utilizzata dalle classi nelle ore mattutine per svolgere le lezioni di educazione fisica, fornendo così all’istituto una possibilità in più per praticare sport all’aria aperta.

“Siamo contenti di questa convenzione – dichiara il dirigente scolastico Raffaella Battiloro – In virtù dell’emergenza sanitaria e di tutte le normative da seguire, avere a disposizione un campo all’aperto sicuramente ci mette in una posizione di vantaggio per l’offerta formativa. Possiamo usare la palestra al chiuso, con tutte le accuratezze del caso, ma cerchiamo sempre di privilegiare l’esterno e questa – considerando anche le dimensioni del campo – è un’ottima opportunità per i nostri studenti che potranno svagarsi e scaricarsi facendo attività motoria che, voglio sottolinearlo, sarà sempre svolta con esercizi individuali. Ringrazio il presidente della Carcarese Dino Vercelli e il direttore generale Roberto Abbaldo per la disponibilità dimostrata e per aver reso possibile tutto ciò”.

“Una notizia meravigliosa che mi fa molto piacere, ma non ne avevamo dubbi – commenta il sindaco di Carcare Christian De Vecchi – Con la dirigenza della Carcarese ci siamo sempre confrontati su questi temi e fin da subito il presidente si è detto disponibile ad intraprendere progetti a livello sociale, che potessero coinvolgere anche le scuole del territorio, una delle realtà più importanti del nostro paese. Ben vengano iniziative di questo tipo che dimostrano come possa esserci un rapporto sano e in movimento tra associazioni sportive ed istituti scolastici“.

“Una collaborazione con le scuole – spiegano dalla Carcarese – che la società ha sempre cercato di portare avanti attraverso diverse iniziative, purtroppo mai partite a causa della pandemia in corso. Ma finalmente uno di questi progetti potrà essere realizzato. I ragazzi delle scuole medie, clima permettendo, potranno usufruire del Corrent a partire dalla prossima settimana”.

“Siamo molto orgogliosi di poter ospitare nelle nostre strutture l’Istituto Comprensivo di Carcare – afferma il presidente della Carcarese Dino Vercelli – Fin dal nostro insediamento in società, abbiamo dichiarato che il nostro obiettivo è far sì che il Corrent diventi la casa di tutti i carcaresi, punto di aggregazione di ragazzi, bambini, famiglie e di tutti gli sportivi. Non solo la domenica o in occasione dei tornei, ma tutti i giorni. Questa convenzione rappresenta dunque un passo verso questa direzione, nella speranza che possano presto realizzarsi altri progetti, purtroppo in cascina da qualche anno a causa del Covid-19. Ringraziamo i docenti e il direttore scolastico, la professoressa Raffaella Battiloro, per la collaborazione che speriamo di ampliare anche ad altre iniziative”.

“La nostra volontà – prosegue – non è solo quella di essere una società sportiva con ambizioni importanti, ma anche di poter dare alla comunità il nostro contributo a livello sociale servendoci anche della preziosa sinergia con il Cuneo Granda Volley, dove abbiamo lanciato diversi progetti di inclusione”. Vercelli, infatti, oltre ad essere presidente delle Carcarese riveste anche la carica di vicepresidente nella società piemontese che milita nel campionato femminile di pallavolo in Serie A1, per la quale si occupa del welfare.

“La Carcarese c’è, è a disposizione del bellissimo paese che cerchiamo di rappresentare nel miglior modo possibile e di tutte le associazioni del territorio che vorranno collaborare con noi per il bene della comunità valbormidese e non solo”, conclude Vercelli.