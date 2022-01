La cantante loanese Corinna Parodi tra i semifinalisti del concorso “Una Voce per San Marino”

Loano. C’è anche la 19enne cantante loanese Corinna Parodi tra i 60 semifinalisti del concorso “Una Voce per San Marino”, durante il quale verrà individuato l’artista che rappresenterà San Marino alla 66^ edizione dell’Eurovision Song Contest 2022 in programma a maggio presso il PalaOlimpico di Torino.

Corinna, allieva della Modern Jazz Dance di Loano diretta dal maestro Teo Chirico, si confronterà con artisti, emergenti e non, provenienti da tutto il mondo. Per lei sarà la seconda “prova”, dopo l’audizione che l’ha vista interpretare due cover.

Non è la prima volta che la giovane artista loanese si mette in gioco. Nei mesi scorsi si è distinta e classificata in altri due contest nazionali: il “Fuori Classe Talent” tenutosi in Abruzzo e “Imperia Sotto le Stelle”.

“L’emozione che provo per essere arrivata a questo traguardo è indescrivibile – spiega Corinna – Non vedo l’ora di potermi esibire perché presenterò per la prima volta dal vivo il nuovo inedito scritto dal maestro Luigi Pignalosa con il quale sto collaborando. A prescindere da come andrà, l’obiettivo più importante per me è sempre quello di emozionare chi mi ascolta. Quando

sarò sul palco porterò nel mio cuore il mare e la luce della nostra Loano”.