La bella favola del “canteriano” Marc Tona continua

Conoscendone la serietà e la professionalità il test match disputato nel pomeriggio di venerdì 28 alle 15.30 tra il suo Pietra Ligure ed il Grifone non è che un’altra chicca da aggiungere al già ricco tesoretto di soddisfazioni calcistiche. Per Tona, centrocampista di movimento classe 98, vero testimonial della Asr Cantera Torre de Leon, sodalizio di cui è stato l’anima ed il giocatore simbolo, la bella esperienza vissuta al “Signorini” di Pegli resterà senz’altro un importante ricordo da conservare.

Marc, dopo un passato in “rossoblù” sponda Vado Fc (club in cui ha disputato più di 100 gare in prima squadra) e dapprima approdato all’Asd Pro Savona Calcio e di seguito in Eccellenza alla Cairese (finali regionali) ed ora alla corte di Pisano. Approfittando del turno di riposo in campionato i bianco celesti che sono alle prese con la qualificazione per i play off, hanno fatto da sparring al neo Genoa del “verticalizzatore” Blessin cedendo alla distanza, come era lecito attendersi, per 12 a 0 (triplette per Ekuban e Melegoni, doppietta di Buksa e goals di Yeboah, Portanova, Sturaro e Piccoli (prima rete con il Grifo). Prove tattiche per l’appena arrivato mister tedesco che ha esordito con l’Udinese pareggiando e che anche con Metalla e compagni ha riproposto il 4-2-3-1.

Tra una settimana c’è la trasferta di Roma e bisognerà farsi trovare pronti. Nel frattempo la telenovela Amiri sta per finire, visto che il forte tuttocampista è partito da Leverkusen e sarà a Genova in serata. Tornando a Tona, gli sono giunti i più sentiti complimenti da parte dell’Associazione Biancorossa che ha per stemma la Torretta e di cui è stato capitano e leader. Sono tanti i pezzi pregiati sfornati dal laboratorio “Vaniglia” in un decennio, diversi dei quali approdati tra i professionisti come nel caso di Paolo Martini (2001) che ha addirittura fatto un preliminare di Champions.

Nelle due foto lo vediamo posare insieme al portierone Salvatore Sirigu e all’esordiente Roberto Piccoli giunto in prestito secco dall’Atalanta e che resterà sino a giugno. Nato a Bergamo il 27 gennaio 2001, Piccoli è cresciuto calcisticamente nella Dea ed ha segnato sei reti in trentacinque presenze in Serie A (è anche un pilastro dell’Under 21).

Auguri Marc, siamo certi che anche questa giornata “speciale” possa caricarti in prospettiva qualifiche oltre che a rappresentare un punto di partenza per riconquistare la categoria superiore.