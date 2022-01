Italiana Coke: accordo per riscadenzare i debiti. Il 38,7% delle quote al gruppo Monaco Resources

Savona. Italiana Coke ha raggiunto un nuovo accordo per riscadenzare i debiti del concordato con gli 8 istituti finanziari che, sino dall’omologa del 2016, ne sostengono la continuità. “Gli istituti di credito – spiegano da Italiana Coke – hanno apprezzato le recenti performance aziendali e hanno acconsentito a riscadenzare i rimborsi, previsti ora tra il 2022 ed il 2027. Gli istituti hanno contestualmente confermato gli strumenti finanziari di supporto; con altri creditori concordatari, analoghi accordi erano già stati raggiunti nei mesi precedenti”.

La Società ha inoltre approvato a fine anno il bilancio al 30/6/2021, con fatturato di 125,7 milioni di euro (+26%), valore della produzione di oltre 112 Euro/M (+2%), Ebitda positivo per circa 1 milione di euro, non ancora sufficienti ad evitare che le perdite si assestino a circa 5 milioni di euro (-13 l’anno precedente). “I dati annuali sono sensibilmente migliori rispetto all’anno fiscale 2020”, commentano.

“A seguito della collaborazione commerciale già in atto da qualche tempo, inoltre, il gruppo Monaco Resources (un’organizzazione globale specializzata in risorse naturali, con asset altamente diversificati che comprendono metalli e minerali, agroalimentare, energia, infrastrutture, logistica, finanza e investimenti) ha acquisito una significativa quota del capitale sociale, pari al 38,7% circa, diventando socia della famiglia Ascheri, che continua a detenere, con il 61,3%, la maggioranza”, spiegano.

“I dati consuntivati al 30/6/21 sono ancora in chiaroscuro – osserva Paolo Cervetti, amministratore delegato del Gruppo Italiana Coke – con un primo semestre ancora negativo a causa del protrarsi delle nefaste conseguenze della pandemia sull’industria e sui mercati, e un secondo semestre in grande recupero, con una buona performance che osserviamo anche tra luglio e dicembre di quest’anno. In crescita anche le performance dell’energia elettrica, che produciamo in grande quantità con l’impianto di cogenerazione”.

“Gli importanti eventi di fine anno – commenta il presidente Augusto Ascheri – uniti ai risultati economici che la società sta conseguendo in seguito al piano di risanamento e di ristrutturazione, consentono a Italiana Coke di percorrere il secondo tratto del suo piano di rilancio con maggiore rapidità e minore incertezza, forte della solidità e dei rapporti internazionali di Monaco Resources, del rinnovato supporto del sistema bancario e della comprovata esperienza delle altre società – Energy Coal e la capogruppo ICE Holding – che, nel frattempo , onorati i loro debiti, hanno chiuso definitivamente il concordato”.