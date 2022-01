Ita Airways, Msc e Lufthansa pronte ad acquisire la quota di maggioranza

Liguria. Gruppo Msc pronto a far parte di Ita Airways, la nuova compagnia di bandiera italiana nata dalle ceneri di Alitalia. Nell’operazione un fetta importante andrebbe anche al vettore tedesco Lufthansa. La proposta, arrivata sul tavolo della compagnia aerea, è quella di acquisire il pacchetto di maggioranza e quindi arrivare al controllo di Ita.

La notizia, una vera e propria bomba per il mercato dei trasporti, arriva direttamente dal colosso armatoriale svizzero fondato e presieduto da Gianluigi Aponte: “Il Gruppo Msc ha manifestato oggi al Governo italiano il proprio interesse ad acquisire una quota di maggioranza in Ita Airways. L’obiettivo è di realizzare una partnership con il Governo italiano e la compagnia Lufthansa come partner industriale del progetto. Lufthansa ha già manifestato il suo interesse a prendere parte all’iniziativa – si legge nel comunicato ufficiale del Gruppo Msc – l’interesse deriva dalla possibilità di attivare sinergie positive per entrambe le società sia nel settore cargo che passeggeri in cui il gruppo è leader a livello globale”. Msc e Lufthansa, inoltre, fanno sapere di aver richiesto un periodo di esclusiva di 90 giorni lavorativi e soggetto ad approvazioni regolatorie e due diligence.

In giornata è arrivata anche la conferma da parte della stessa Ita, che in una nota stampa si è definita “soddisfatta che il lavoro svolto in questi mesi per offrire le prospettive migliori alla società stia cominciando ad avere i risultati attesi, ovvero una compagnia riconosciuta valida per partner di calibro internazionale sia sul trasporto passeggeri che sul cargo. Il Consiglio d’amministrazione esaminerà in una prossima riunione i dettagli della Manifestazione d’Interesse stessa”.

Come sottolineato dal Corriere della Sera, l’eventuale accordo potrebbe provocare un vero e proprio terremoto nel mondo dei voli: Ita Airways, infatti, attualmente fa parte dell’alleanza SkyTeam, insieme ai colossi Delta Air Lines e Air France-Klm, ma con questa ‘scalata’ la sua permanenza nel gruppo dovrebbe terminare per passare nella StarAlliance, l’alleanza rivale. E se il pacchetto azionario di maggioranza arriverà nel portfolio di Msc-Lufthansa cambieranno anche le rotte e le coperture territoriali: Ita Airways volerà così con Lufthansa e, dall’altra parte dell’oceano, con United Airlines che dovrà garantire le prosecuzioni nel resto degli Usa e in altre parti delle Americhe non coperte dal network di Ita e di Lufthansa.