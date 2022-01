Albenga. Incidente nel tardo pomeriggio di oggi a Bastia, frazione di Albenga.

Un’auto, modello Smart, si è ribaltata all’ingresso dell’Aurelia bis. La dinamica del sinistro non è ancora stata resa nota.

Sul posto sono subito intervenuti i militi della Croce Bianca di Albenga, una squadra dei vigili del fuoco e la polizia stradale per i rilievi del caso. L’intervento si è concluso fortunatamente senza gravi conseguenze per il conducente del mezzo, trasportato in codice giallo in ospedale.