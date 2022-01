Spotorno. E’ proseguito ininterrotto fino alla serata di ieri, pochi minuti prima delle 19, il lungo intervento dei vigili del fuoco per spegnere l’incendio che è partito da una baracca a Spotorno in via dei Pini, nei pressi dell’area camping intorno alle 14.40.

Dopo un forte boato, si sono viste presto salire le fiamme che hanno divorato la struttura situata nel campo, di lì a breve poi il fumo si è levato in aria, mettendo in allarme la cittadinanza. Partita la chiamata, sono subito arrivati i soccorsi: i vigili del fuoco con due squadre e tre mezzi, i militi della Croce Bianca di Spotorno con due ambulanze e i volontari dell’Anti Incendi Boschivi di Spotorno con tre squadre. Il bilancio parla di una persona ferita, un uomo che ha subito un’ustione ed è stato trasportato all’ospedale San Paolo. Fortunatamente le sue condizioni non sono risultate gravi.

Nonostante il lavoro più importante di spegnimento dell’incendio sia stato concluso nella serata di ieri, questa mattina i vigili del fuoco stanno compiendo le ultime operazioni di bonifica per mettere definitivamente in sicurezza la zona. Secondo le previsioni, dovrebbero concludersi prima del pomeriggio odierno.

Purtroppo le ragioni che hanno fatto divampare l’incendio sono ancora al vaglio degli organi competenti, ma l’ipotesi più accreditata sembra essere quella dello scoppio di alcune bombole.