Incendio a Spotorno, fuoco di sterpaglie sfugge al controllo e raggiunge una casa

Spotorno. Allarme oggi a Spotorno per un incendio che ha interessato una abitazione di via Laiolo.

Secondo quanto appreso, intorno alle 19 e 30, il rogo di alcune sterpaglie nell’area circostante sarebbe sfuggito al controllo, con le fiamme che si sono propagate fino a raggiungere l’esterno di una casa. Attimi di paura per gli abitanti, che si sono subito accorti del pericolo anche per il denso fumo.

Immediata è quindi scattata la richiesta di soccorso: sul posto hanno operato i vigili del fuoco, che in breve tempo hanno circoscritto l’incendio, mettendo in sicurezza l’abitazione, per poi completare l’azione di spegnimento anche nella zona limitrofa. In serata è iniziata la bonifica.

Danni lievi, pare, per l’alloggio. Sono ancora in corso le verifiche da parte dei pompieri, così come gli accertamenti sulla dinamica e le cause esatte dell’accaduto.

Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita o intossicata.