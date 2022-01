Imprese femminili: contributi a fondo perduto al 100% per le donne

Lo abbiamo detto. Ridetto. Detto ancora una volta.

Ma non smetteremo mai di ripeterlo.

Il futuro sarà il tempo delle donne.

L’intraprendenza, il coraggio, la forza di mettersi in gioco saranno solo alcuni degli ingredienti per rendere più grande il mondo del lavoro, ma saranno le donne a mettere le mani in pasta per costruirlo.

In questo contesto, i bandi e i bonus attivi dedicati all’inclusione e alla parità di genere sono in continuo aumento. Proprio come quello di oggi.

Si tratta di un contributo a fondo perduto al 100% dedicato a tutte le imprese a conduzione femminile già costituite, o da costituire, per ottenere i fondi per la consulenza e la formazione: per il supporto da business coach, da professori ed esperti, ma anche per l’acquisto di immobili, canoni di locazione, arredi e licenze!

