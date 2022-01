Nuova esperienza

Il tecnico ingauno Gabriele Gervasi passa alla Dinamo Tbilisi

L'ex tecnico rossoblù, dopo l'esperienza in Cina, con lo Jangsu, torna a lavorare all'estero, trasferendosi in Georgia, alla Dinamo Tbilisi, come assistente tecnico di Andres Carrasco, ex 'cantera' Barcellona.