Il saluto commosso del questore Roatta: “Esperienza entusiasmante. Qui lascio un pezzo di cuore”

Savona. “Sono commossa. A Savona lascio un pezzo di cuore. E’ stata un’esperienza impegnativa, stimolante, formativa ed entusiasmante. Qui ho trovato una realtà positiva”. Con queste parole inizia il suo discorso di “addio”, carico di emozione, dopo 3 anni e mezzo di servizio nella città della Torretta, il questore di Savona Giannina Roatta saluta la città per trasferirsi, dal 10 gennaio, alla Questura di Mantova dove ricoprirà lo stesso incarico.

Roatta ha il primato di essera prima donna ad aver rivestito questo ruolo sia in provincia di Savona che in Liguria. “E’ stata per me la prima sede da questore. Ero già stata qui a capo della Digos ma in questi ultimi anni ho potuto conoscere e apprezzare Savona da un punto di vista diverso”. E pone l’accento sulla difficoltà dell’ultimo periodo: “Sono stati anni impegnativi in cui abbiamo dovuto fronteggiare la pandemia che ci ha portato a riorganizzare la vita e rimodulare il lavoro sul territorio. Per questo ringrazio le donne e gli uomini che non hanno mai fatto mancare l’impegno in una situazione complicata”.

E questa rappresenta l’occasione di salutare “idealmente con un abbraccio” le istituzioni ma anche i cittadini, per Roatta i primi interlocutori, “sentinelle e antenne” del territorio che “tirano per la giacchetta” ma sanno anche apprezzare e riconoscere i risultati ottenuti: “Imparare ad ascoltare la gente è l’unico modo per conoscere la realtà che viviamo”, è questo lo spirito con cui ha interpretato il suo ruolo. L’ascolto e il lavoro di squadra sono i leitmotiv dell’azione del questore uscente: “E’ stata fondamentale la sinergia tra le varie forze dell’ordine e tra i vertici delle istituzioni”.

Trae in breve un bilancio del lavoro svolto a Savona e ricorda gli episodi salienti: “Abbiamo portato a termine tante indagini. Tra queste si trovano i tentativi di sequestro di persona e i femminicidi. Abbiamo lavorato anche su spaccio e traffico di stupefacenti“. “Non esiste nessuna oasi felice“, chiarisce Roatta. Evidenzia le differenze rispetto a qualche anno fa nella frequenza delle tipologie di reato: “La microcriminalità è dimunita a livello nazionale e sono aumentati i delitti informatici legati a web e social. Notiamo un incremento, anche a Savona ma in misura inferiore rispetto al dato nazionale, per i reati consumati nell’ambito familiare favoriti anche dalla convivenza forzata”.

A sostituirla, dal 10 gennaio, sarà Alessandra Simone, dirigente superiore della polizia di Stato. Proveniente dall’ufficio centrale ispettivo, il questore Simone ha ricoperto il ruolo di dirigente dell’Anticrimine di Milano e di capo della omicidi alla squadra mobile del capoluogo lombardo.