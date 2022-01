Il ritorno, a Carcare, di Franco Pizzorno

Carcare. Franco Pizzorno, dopo un digiuno calcistico durato due anni, si tuffa nuovamente nella mischia, ritornando a dare il proprio qualitativo apporto alla Carcarese.

Il dirigente valbormidese, presentato a stampa e pubblico nell’impianto sportivo ‘Candido Corrent’ di Carcare, esprime, in anteprima per Ivg Sport, le prime sensazioni:

“Sono molto felice di tornare a lavorare per la Carcarese – inizia Pizzorno, – Mi occuperò, a trecentosessanta gradi, di scouting, organizzazione di sei tornei primaverili e della prima squadra”.

“Andrò ad osservare alcuni giovani delle leve 2001, 2002, 2003, in prospettiva di un auspicabile ritorno in Promozione della società biancorossa, alla ricerca di altri giovani molto interessanti, come Francesco Brignone (classe 2001, ex Massese, Sampdoria, Cairese ed Albenga), ma darò anche il mio contributo alla prima squadra di mister Loris Chiarlone, garantendo presenza al suo fianco, assieme al direttore generale Roberto Abbaldo e agli altri dirigenti e mettendo tutti quanti a sua disposizione le nostre esperienze.

Inoltre, sarò impegnato nell’organizzazione, ai migliori livelli possibili, di ben sei tornei giovanili, che definirei della ’rinascita’.

“Sarà un momento toccante, tornare ad operare nell’ufficio che è stato di mio padre, Carlo, – continua Pizzorno, lasciando trasparire anche un pizzico di emozione, nel sottolineare la sua passione per questi colori.

Visibilmente coinvolto e bravo a nascondere la soddisfazione per il progetto che sta portando avanti, interviene, ai nostri microfoni, anche il direttore generale della Carcarese, Roberto Abbaldo:

“Sono legato, a Franco, da un sincero e duraturo legame di amicizia e stima – afferma – Rappresenta quanto di meglio la società biancorossa potesse augurarsi, tanto che sono certo che, il suo, sarà un contributo di grande professionalità ed umanità e per noi, un ritorno in società di una persona altamente preparata, che viene a consentirci di alzare l’asticella qualitativa della nostra dirigenza. Insomma, a nome di tutta la Carcarese, auguri a Pizzorno buon lavoro!”.