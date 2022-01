Il papà della Jet Ski Therapy Incorvaia diventa “befana” per i suoi ragazzi: il 6 gennaio luna park gratis per i diversamente abili

Savona. Una mattinata di festa per tutti i ragazzi diversamente abili, con giostre gratuite (anche per gli accompagnatori) e a velocità “calibrate” sulle loro esigenze. E’ questo il regalo dell’Epifania organizzato per “i suoi campioni”, come ama definirli, da Fabio Incorvaia, il “papà” della Jet Ski Thrapy.

Il sette volte campione del mondo di moto d’acqua è infatti l’artefice dell’iniziativa che avrà luogo il prossimo 6 gennaio 2022 presso il Luna Park di Savona: per tutta la mattina, dalle 10 alle 12.30, i giostrai accoglieranno gratuitamente i ragazzi diversamente abili e i loro accompagnatori per un “Dis-Ability day” all’insegna del divertimento in sicurezza. Tutte le giostre, infatti, saranno riservate ai ragazzi e verranno tarate sulle loro necessità, con velocità e prestazioni ridotte.

Si tratta della prima iniziativa di questo tipo a Savona: “L’idea mi è venuta vedendo quanto fatto a Genova – racconta Incorvaia – e così ho contattato i giostrai di Savona, che da subito si sono dimostrati disponibilissimi e felici di mettersi a disposizione. Anche il Comune di Savona si è immediatamente attivato per consentire l’apertura straordinaria e regalare un momento di gioia a questi ragazzi. Ringrazio di cuore tutti per aver aderito con entusiasmo alla mia richiesta”.

Incorvaia è ormai da anni un riferimento per Savona e dintorni per le iniziative legate al mondo della disabilità: la sua Jet Ski Therapy (una giornata in cui porta i ragazzi sulla sua moto d’acqua) è un appuntamento ormai ricorrente sotto la Torretta.