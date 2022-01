Il mondo del climbing e del turismo sportivo piange la scomparsa di Luigi Minetto

Toirano. Lutto nel settore dell’outdoor, del climbing e del turismo sportivo: a soli 58 anni si è spento Luigi Minetto, conosciuto da tutti come “Gigio”. Ha lottato fino all’ultimo contro un brutto male, che purtroppo non gli ha lasciato scampo.

Grande appassionato dell’arrampicata, è stato uno dei protagonisti dell’offerta turistica a Toirano, chiodando le palestre su roccia e falesie dell’intero comprensorio, frequentate negli anni da molti turisti e climbers.

Ma non solo: “Gigio” era molto conosciuto anche per la sua attività nella realizzazione della storica sagra dei Gumbi a Toirano, persona solare e ben voluta da tutti per la sua simpatia e i suoi scherzi…

Cordoglio e commozione sono stati espressi alla notizia della sua prematura scomparsa, con numerosi messaggi anche via social: “Mancherà a tutti noi, non ci sono davvero parole…” dicono gli amici. “Una figura e personalità alla quale si deve l’attuale offerta outdoor nel settore dell’arrampicata, nel quale era considerato una vera e proprio istituzione”.

“Se n’è andato in silenzio, quasi come uno dei suoi soliti scherzi…”.