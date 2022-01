Il Liceo Musicale Bruno di Albenga amplia l’offerta formativa: ecco i corsi e i workshop sul jazz e sui nuovi linguaggi musicali

Albenga. A partire dall’anno scolastico 2022/23 il Liceo Musicale “G. Bruno” amplierà la propria offerta formativa, attivando i nuovi corsi e workshop sulla musica jazz e sui nuovi linguaggi musicali, con il coinvolgimento di artisti del settore di fama nazionale ed internazionale.

Questa nuova possibilità di ampliamento didattico è stata fortemente voluta dal Ministero della Pubblica Istruzione, il quale, con il decreto n.232 ha invitato i Licei musicali a predisporre appositi progetti volti all’ampliamento dell’offerta formativa, prevedendo l’inclusione del jazz e dei nuovi linguaggi musicali.

Il Liceo Musicale “G. Bruno” si prefigge l’obiettivo di diffondere la conoscenza del linguaggio del jazz, della musica improvvisata di matrice afro-americana e dei nuovi linguaggi musicali, tra cui pop, rock, cantautorato e world music. Lo sviluppo di tale percorso culturale si esplica attraverso l’utilizzo di lezioni individuali e attività laboratoriali.

Pertanto, nello specifico, le attività saranno svolte in maniera individuale, in piccoli gruppi o in grandi formazioni orchestrali (combo, Big Band, Orchestra ritmico-sinfonica).

Gli argomenti affrontati approfondiranno tutti gli aspetti teorici, culturali, storici, di prassi esecutiva e di tecniche di improvvisazione individuale e collettiva affrontando e analizzando le principali opere, i principali solisti e gli autori più influenti.

Nello specifico, verranno trattate, in maniera approfondita, le seguenti aree disciplinari: prassi esecutiva per strumenti e canto jazz; teoria e pratica dell’improvvisazione; storia del jazz e della musica afroamericana; musica d’insieme per piccoli e medi ensemble; laboratorio di Big Band; armonia jazz; composizione e orchestrazione, dal duo all’orchestra ritmico sinfonica

Il progetto proposto dal liceo ha avuto un ottimo riscontro ed ha permesso di accedere a finanziamenti della Regione Liguria.

Lunedì 31 gennaio si terrà la prova suppletiva di ammissione al Liceo Musicale per chi, a causa della situazione di emergenza sanitaria, non ha potuto partecipare alla prova precedente.

Vista la proroga della scadenza delle iscrizioni al 4 febbraio, chi intendesse ancora iscriversi alla prova può contattare la segreteria del liceo al numero 0182555601.