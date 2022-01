Il lato invisibile del calcio

Adriano Bacconi dopo una carriera ultradecennale da allenatore e preparatore atletico professionista, durante la quale ha lavorato con tecnici del calibro di Sacchi, Lucescu, Capello, Lippi, Benitez, Perrin, Tabarez e molti altri, ha sviluppato un sistema informatico per analizzare in maniera oggettiva le prestazioni dei giocatori durante la partita e un metodo di lavoro per preparare efficaci strategie di gioco.

A metà degli anni Novanta ha fondato la DigitalSoccer Project, un’azienda di servizi che fornisce la più ampia banca dati tecnica sui calciatori, italiani e stranieri. Tra i clienti ci sono stati Inter, Milan, Juventus, Lazio, Olympique Lyon. Nel 2006 ha coronato la sua lunga collaborazione con Marcello Lippi partecipando con l’Italia ai Mondiali in Germania come match analyst.

All’interno del ritiro azzurro ha allestito un osservatorio multimediale della competizione, dove preparava le gare con lo staff tecnico e dove i singoli giocatori potevano seguire delle lezioni individuali di tattica. Negli anni ha alternato la sua presenza sul campo (con Pisa, Brescia e Nazionale), dietro la scrivania (con DSP e Bigberry) e in tv come opinionista tecnico in Rai, dove ha partecipato alla Domenica Sportiva, a 90° minuto e alle trasmissioni sulla Nazionale Italiana. Nel 2013 ha creato la Sports 4D University, una scuola per migliorare la formazione degli allenatori dei giovani calciatori basata sulle recenti scoperte delle neuroscienze. Entra all’Inter come consulente a luglio 2014 con la mission di organizzare e coordinare l’area match analysis introducendo nuove tecnologie e formando le risorse interne a disposizione di Walter Mazzarri.

Dal Gennaio 2015 ha lavorato come collaboratore tecnico nello staff di Roberto Mancini all’Inter. Il divorzio tra la società nerazzurra e Bacconi è avvenuto a inizio 2016 con la risoluzione consensuale del suo contratto ufficialmente perchè lo stesso ha sostenuto che stava semplicemente seguendo dei progetti ritenuti dallo staff di Thohir non compatibili. In realtà Bacconi, presente nella vicenda del tentativo di una maxi truffa milionaria ai danni del club come persona informata dei fatti, sarebbe stato colui che avrebbe messo in contatto i due truffatori, presentatisi come emissari dell’Etihad, per un’ipotetica sponsorizzazione da parte della compagnia aerea per 25 milioni.

Bacconi ha affermato nell’occasione di aver chiarito la sua posizione alle autorità competenti e di attendere fiducioso chiusura delle indagini da parte della Procura di Roma. Dietro alla finta Etihad, c’erano di certo un misterioso avvocato(che si è dichiarato intimo della famiglia reale degli Emirati) ed il faccendiere Valerio Lattanzio che si è spinto ben oltre: dopo i manager dell’Inter, si è messo a caccia a Roma, dove accreditandosi come un intermediario della società calcistica ha cercato di acquisire un grande immobile, un hotel alle porte di Fiumicino.

In tale immobile, affermava, sarebbe dovuta sorgere l’università del calcio, diretta da Roberto Baggio. La recita, però, sia con l’Inter sia a Roma, non ha retto ed è durata poco: era infatti tutto falso. Il loro tentativo, era solo quello di incassare una commissione sulle eventuali sponsorizzazioni o sulla compravendita. Da settembre 2016 collabora con la testata Tuttosport e con QN edizione di Firenze per il magazine Viola Week.

Dal 2017 è consulente editoriale di Rai Com. Da settembre 2017 diventa consulente di Infront Italy. Da aprile a giugno del 2018 è stato collaboratore tecnico di Bruno Tedino al Palermo. Ha poi continuato a seguire il calcio a 360° occupandosi di coaching, comunicazione, tecnologia ( segue la Math 6 Sport) e big data. I media ospitano le sue competenti ed innovative idee.