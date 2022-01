Il Comune di Urbe nel parco del Beigua, rinvio in commissione regionale

Urbe. “Da anni, come M5S Liguria, chiediamo che una piccola porzione del Comune di Urbe entri a far parte del Parco regionale del Beigua, come richiesto peraltro anche dalla stessa amministrazione comunale che ha titolo e ragione per fare questa richiesta”.

Lo dichiara il consigliere del M5S Paolo Ugolini, con la discussione approdata nella seduta dell’Assemblea legislativa ligure.

“L’iter sembra si possa sbloccare: in Consiglio regionale, oggi, ci è stato chiesto di ritirare la nostra mozione per impegnare il presidente e la Giunta in questo senso e riportare la questione nella Commissione competente per ulteriori approfondimenti”.

“Impegnarsi ad assumere i necessari interventi legislativi per inserire nei confini del parco naturale del Beigua una piccola parte del territorio comunale di Urbe, significa salvaguardare il territorio, sotto attacco su più fronti, dai sondaggi relativi al giacimento di titanio ai continui tagli boschivi” conclude.

La volontà di estendere i confini del parco ligure è anche legata alle possibilità di sviluppo del turismo green e ambientale, come la stessa intersezione con l’Alta Via dei Monti liguri, ad esempio, ma anche itinerari e paesaggi.