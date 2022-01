Bandi, transizione ecologica: il Comune di Savona si candida come centro di sperimentazione

Savona. Sono nove i progetti con cui il Comune di Savona partecipa ai bandi per ottenere finanziamenti. Sono relativi a transizione ecologica, teatro, verde pubblico, scuola, risorse umane, digitalizzazione.

Stamattina, al termine della giunta, è stata presentata la candidatura alla missione Climate Neutral and Smart Cities. Il 25 novembre la commissione europea ha lanciato una call con la finalità di selezionare 100 città in tutta Europa che si impegnino per lavorare alle riduzioni dei gas serra in maniera significativa entro il 2030. “Se siamo scelti avremo un accesso privilegiato ai fondi legati all’ambiente”, ha spiegato l’assessore Becco che ha lavorato di concerto con l’assessore Francesco Rossello e Barbara Pasquali. Se la candidatura venisse accolta, dovrà essere redatto un “patto per il clima” e Savona diventerà centro di sperimentazione di politiche innovative verso la transizione ecologica.

“Stiamo lavorando per metterci in condizioni di poter gestire i finanziamenti“, ha detto il sindaco di Savona Marco Russo. Al centro c’è la costituzione di un’unità di progetto interna per la progettazione e delle successive fasi. “Si tratta di un gruppo di coordinamento trasversale sui vari progetti e bandi, cui faranno capo alcune risorse umane interne dei vari settori del Comune”, ha commentato l’assessore Maria Gabriella Branca.

“I bandi Pnrr sono molto specifici e dove non c’è già progettualità è difficile in tempi così stretti riuscire a redigere le proposte”, ha spiegato l’assessore all’urbanistica Ilaria Becco.

Due progetti da 80 mila euro in partenariato ciascuna partecipando al bando della compagnia San Paolo: completamento degli interventi già in essere sul Teatro Chiabrera e riqualificazione e valorizzazione dei giardini del complesso monumentale del Priamar.

Per quanto riguarda le scuole sono stati effettuati i sopralluoghi per rilevare le esigenze del patrimonio edilizio scolastico: “Abbiamo riscontrato che se il problema riguarda interventi che rientrano nella manutenzione straordinaria o ordinaria difficilmente possiamo usare i finanziamenti del Pnrr“, ha spiegato Becco. In cantiere anche progetti che riguardano il sociale e la digitalizzazione per riuscire “a garantire – ha spiegato Branca – ai cittadini e alle imprese servizi fruibili senza dispendio di tempo e energie”.