Il Comune di Savona lancia l’unità “di progetto” per intercettare bandi e fondi europei

Savona. Creazione di un’unità di progetto all’interno del Comune di Savona che si occupi, quasi totalmente, della redazione dei progetti per la partecipazione ai bandi. E’ questa l’idea della giunta targata Marco Russo, proposta durante la campagna elettorale, e in corso di realizzazione insieme all’assessore al personale Maria Gabriella Branca.

La composizione sarà mista: faranno parte della nuova struttura alcuni dipendenti del Comune e altri assunti appositamente a tempo determinato. La modalità di finanziamento di queste nuove risorse umane sarà duplice: la prima soluzione è con risorse proprie comunali (previa approvazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze nei successivi 30 giorni dalla proposta) o con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Il numero dei nuovi assunti e quindi la necessità di personale per la struttura saranno stabiliti col tempo, seguendo le esigenze dettate dai bandi, e il contratto durerà, almeno inizialmente, fino al 2026. Infatti, è certo che il 40% del totale dei nuovi entrati potranno essere stabilizzati con la fine del periodo dedicato all’implementazione dei progetti finanziati con risorse europee.

Una soluzione per ovviare anche alla carenza di personale di Palazzo Sisto e al divario tra necessità e realtà: “Al momento a fronte di un fabbisogno fissato a 550 dipendenti circa, quelli effettivi sono 290 – questi i numeri presentati dall’assessore Branca -. Questa differenza deriva anche dall’interpretazione restrittiva che ha dato il Mef di una norma relativamente alle assunzioni che non permetteva di considerare i pensionamenti. Problema, però, a cui dal prossimo anno non bisogna più far fronte perchè l’Anci è riuscita a far modificare”.

L’obiettivo della struttura “di coordinamento” – ha spiegato l’assessore competente – è “creare un gruppo di lavoro trasversale che raccoglie i dirigenti dei vari settori: dalla pianificazione territoriale allo sviluppo economico”.